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“DGSN” توضح حول منع مسافرين من السفر إلى الخارج بمطار العاصمة

الوطني
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“DGSN” توضح حول منع مسافرين من السفر إلى الخارج بمطار العاصمة
بقلم خالد زوبيري

فندت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، الخبر الذي تم تداوله اليوم، حول منع مصالحها بمطار العاصمة مسافرين حاملين للتأشيرة (C) من السفر إلى الخارج. وذلك بحجة عدم حيازتهم على التصريح بالخروج.

وجاء في بيان ذات الهيئة النظامية، “إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن مصالح المديرية العام للأمن الوطني لم تعد تعمل بالإجراء المتعلق بالتصريح بالخروج، منذ تاريخ 04 جوان 2021.”

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، إن كل تدابير الدخول إلى الدول الأجنبية، تخضع حصريا إلى قيود محددة مسبقا من طرف سلطات هذه الدول، التي توكل مهمة مراقبتها وتطبيقها إلى شركات الطيران الدولية.


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