“Dima +” لـOoredoo تعود بمزايا أكثر فيما يخص المكالمات والانترنت

تٌجدّدOoredooعرضها للدفع المسبق “Dima+”من خلال تقديم العديد من المزايا في المكالمات والإنترنت.

بـ 2000 دج فقط، يتيح عرضDima+ حصريا لمشتركيه الاستفادة من مكالمات غير محدودة نحو جميع الشبكات وحجم إنترنت غير مسبوق يصل إلى 60 جيغااوكتي بالإضافة إلى مزايا أخرى جذابة.

كما يمكن أيضًا استخدام الـ 60 جيغااوكتي التي تمّ الحصول عليها في تونس، مما يسمح للمسافرين إلى هذه الوجهة بالاستمتاع الكامل بإجازتهم مع البقاء على اتصال.

ولإضفاء المزيد من المرونة، تتيح Dima+ للزبائن الاستفادة من إمكانية تجميع حجم الإنترنت للأشهر القادمة.

وبهدف جعلDima+ أكثر تميزا، Ooredoo تعيد لزبائنها حصرياً إمكانية الاستفادة من رقمهم المفضل 0550.هذا العرض الجديد لـ Dima+متوفر في كل فضاءات Ooredoo ونقاط البيع المعتمدة الموزعة عبر كامل التراب الوطني.

الحملة الاتصاليةالتي رافقت إطلاق هذا العرض الجديد هي فرصة لـ Ooredoo للإشادة بالملحن الجزائري الكبير الراحل “أحمد مالك”، وذلك من خلال استخدام الموسيقى التصويرية للفيلم الشهير “عطلة المفتش الطاهر” في الومضة الاشهارية لـDima +.

من خلال هذا العرض الفريد، تواصل Ooredoo إثراء تجربة زبائنها من خلال منحهم مزايا تتناسب مع احتياجاتهم في مجال الاتصالات والإنترنت.