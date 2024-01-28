Diyanet التركية تُقدم منحا دراسية للطلبة الجزائريين

أعلنت المؤسسة التركية “Diyanet”، عن فتح باب الترشيحات في برنامج المنح الدراسية لصالح الطلبة الجزائريين.

وحسب تعليمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحمل المنح الدراسية عنوان “برامج المنح الدولية لثانويات الإمام الخطيب. لتحضير شهادة الليسانس والماستر في اللاهوت” بتركيا.

وأضافت الوزارة، حسب ما نقلته عن سفارة تركيا بالجزائر، أنه يجب تقديم التسجيلات في البرنامج قبل تاريخ 29 فيفري 2024، عبر الرابط

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد ضمان النشر الواسع لمضمون هذا الإعلان على مستوى المؤسسات الجامعية.