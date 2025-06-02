“Dj Snake” يوجه رسالة شكر للرئيس تبون

وجه الفنان الجزائري العالمي، وليام قريقا حسين، المُلقّب Dj Snake، رسالة شكر للرئيس عبد المجيد تبون على استقباله.

وقال “دي جي سنايك” في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “كان لي الشرف والامتياز أن يتم استقبالي هذا الصباح من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.

وأضاف الفنان الجزائري العالمي: “شكرا على الاستقبال الحار”.

للإشارة، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد استقبل صباح اليوم الفنان الجزائري العالمي، وليام قريقا حسين، المُلقب Dj Snake.