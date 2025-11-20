DJ Snake سفيراً لعلامة Ooredoo الجزائر التجارية

تواصلOoredoo الجزائر خُطاها الطموحة في تعزيز استراتيجيتها الخاصة بعلامتها التجارية. بإبرام شراكة استثنائية مع أحد أبرز الأسماء اللامعة والمؤثرة على الساحة الموسيقية العالمية: النجم .DJ Snake

وبموجب هذه الشراكة، أصبح الـ DJ والمنتج الموسيقي العالمي الجزائري الشهير، أحد أبرز الأسماء الفنية الأكثر تأثيرًا على الساحة العالمية. سفيراً رسمياً لعلامة Ooredoo الجزائر، إذ سيواكب الفنان المؤسسة. في الترويج لقيمها بين الشباب الجزائري، إلى جانب دعم مبادراتها المجتمعية والإنسانية.

وقد شكّل الكشف عن الشعار «Born To Be DZ» إحدى اللحظات البارزة في الأمسية، حيث مثّل الإعلان الرسمي عن انطلاق هذه الشراكة المميزة. ويعكس هذا الشعار، المستوحى من مسارDJ Snake وقيمه. ارتباطه العميق بجذوره الجزائرية، كما يجسّد في الوقت نفسه جوهر علامةOoredoo.

وخلال الحفل، تم الإعلان أيضًا عن إتاحة نغمة الانتظار «Disco Maghreb» عبر خدمة Ranini مجانًا لمدة يومين لفائدة جميع زبائن Ooredoo. وهي خطوة رمزية تُكرّم الإرث الموسيقي الجزائري. وتبرز روح القرب والاحتفاء التي تسعى العلامة إلى مشاركتها مع زبائنها.

وبمناسبة عقد الشراكة هذه، صرح روني طعمه: “نحن جدَ فخورون بربط صورة علامتنا التجارية بأحد أبرز الأسماء الفنية ذات الحضور العالمي الواسع. إن شراكتنا مع DJ Snakeتتجاوز كونها مجرد عقد. فهو التقاء بين علامة تجارية تتطلع إلى المستقبل وفنان استثنائي نجح في اعتلاء أكبر المسارح العالمية مع الافتخار بجذوره”.

من جهته، عبر DJ Snake عن سعادته مصرحاً: “إنه لشرف عظيم أن أكون سفيراً لـOoredoo الجزائر. هذه ليست مجرد خطوة في مساري الفني. بل هي أيضاً مغامرة إنسانية وثقافية أبدأها اليوم. أرغب في مشاركة طاقتي مع الشباب الجزائري”.

ويُعرف DJ Snake بنجاحاته العالمية المبهرة، ولا سيما عمله الشهير Disco Maghrebالذي شكّل تكريماً حياً للتراث الجزائري وجسّد مزيجاً بديعاً. بين الأصالة والحداثة. ومن خلال تأثيره الفني الواسع، يساهم DJ Snake .في تعزيز حضور الثقافة الجزائرية على الساحة العالمية، وفي إعادة ربط أبناء الجالية الجزائرية بجذورهم.