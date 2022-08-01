DJ Snake سيعيد إصدار أغنية “طريق الليسي” للشاب خالد بتوزيع جديد

أفرج النجم العالمي ذو الأصول الجزائرية “DJ Snake”، عن جديده الفني والذي صوره هذه المرة بالجزائر.

الـDJ الأكثر شهرة في العالم، سلط الضوء في عمله الجديد على الموسيقى الجزائرية العريقة على غرار طابع لعلاوي والراي.

وكما كان منظرا، عرفت القطعة الموسيقية الجديدة رواجا كبيرا حيث حصدت مليوني مشاهدة بعد ساعات من طرحها على اليوتيوب. وتحتل الأغنية المرتبة الأولى بالتوندونس.

وأراد “DJ Snake”، المولود في باريس من أم جزائرية وأب فرنسي، أن يساهم في جعل الموسيقى الجزائرية المتنوعة مسموعة في كل ربوع العالم.

وعبر Snake منذ قدومه إلى الجزائر قبل أشهر لتصوير فيديو كليب الأغنية، عن فرحته الكبيرة بعودته إلى جذوره وإعتزازه الكبير بالموسيقى والعادات الجزائرية.

كما كتب النجم العالمي أمس على حسابه بانستغرام بالتزامن مع إطلاق الأغنية: “تخيلت ديسكو مغرب كجسر بين الأجيال والأصول المختلفة. يربط شمال إفريقيا والعالم العربي وما وراءه … هذه رسالة حب لشعبي”.

وكان الفنان قد عبر سابقا أن هذه الأغنية خاصة جدا بالنسبة له، كونها أرجعته لأصوله ولبلاده الجزائر بموسيقاها وعاداتها وتقاليدها.

هذا وتحمل الأغنية عنوان “ديسكو مغرب”، حيث أراد DJ Snake من خلالها تكريم دار النشر “ديسكو مغرب” الواقعة بوهران والتي ساهم صاحبها في ولادة وشعبية أغينة الراي باكتشاف العديد من الفنانين.

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