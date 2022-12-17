DJ Snake والشاب خالد يُلهبان الأجواء في قطر

شارك النجم الجزائري العالمي الشاب خالد، رفقة الدي جي العالمي والذي يحمل أصولا جزائرية، أمس الجمعة، في احتفال كبير بقطر بالتزامن مع المونديال.

ويتعلق الأمر، بتظاهرة “قطر فاشن يونايتد” من تنظيم كارين رويتفيلد، حيث اجتمع رواد الموضة والموسيقى والثقافة من قطر وكل أنحاء العالم معا.

واشتعلت الأجواء بشكل كبير مع فقرات كل من دي جي سنيك وأوزونا وزاكس بانتويني خلال الحفل الذي شهد عدد كبير من الجماهير.

وكان الشاب خالد مفاجأة فقرة DJ Snake حيث غنى وألهب الأجواء.

وشارك الشاب خالد، صور له على انستغرام، برفقة رونالدينو الذي التقاه في كواليس الحفل، علق عليها “نحن الأبطال”.

كما نشر أيضا صور له برفقة كاظم من الكواليس أيضًا، معلقًا “الفنان الخلوق كاظم الساهر”.

وشارك في هذا الحفل عدة نجوم عرب وعالميين، ومنهم المطرب العراقي كاظم الساهر، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم. وكذا النجم العالمي بوست مالون والذي كان مسك ختام الحفل.

ويأتي هذا الحفل، قبل يومين من معرفة بطل كأس العالم لعام 2022 في المبارة النهائية لمونديال قطر بين الأرجنتين وفرنسا.