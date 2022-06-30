Dj snake يحول ديسكو مغرب إلى معلم سياحي

يعود الفضل في تجدد الاهتمام بمحل “ديسكو مغرب” بشكل خاص إلى العالمي “دي جي سناك”. وبفضل الكليب الشهير الذي لقي نجاحا كبيرا المسمى “ديسكو مغرب”. والذي يمثل عودة بوعلام بن حوة إلى محله الشهير الذي بقي على حاله حيث الأشرطة لا تزال سليمة في مكانها.

وجاء في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها الالكتروني أنه قبل أيام من افتتاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية. التي تحتضنها مدينة وهران إلى غاية 6 جويلية القادم. باتت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تعج بالصور التذكارية أمام الشريط الصوتي الشهير ولافتة الاستيديو، بفضل كليب ديجي سناك. محولة بذلك المحل الذي شهد بروز موسيقى الراي إلى فضاء لاستقطاب السياح.

ويتردد فنانون ورياضيون وصحفيون وشخصيات عامة أو زوار حلوا بوهران لحضور المنافسات الرياضية العديدة والبرنامج الثقافي الثري. على محل “ديسكو مغرب” الواقع في أسفل مبنى قديم في شارع جاودي عبد الرحمان. والذي تعاقب عليه أكبر نجوم الراي من خالد الحاج إبراهيم إلى الشاب مامي. مرورا بالراحل حسني شقرون الذي اغتالته أيادي الغدر سنة 1994.

وتداولت وسائل إعلام بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا الكليب والصدى الدولي. الذي يعرفه صاحبه إمكانية عودة استيديوهات ديسكو مغرب إلى الصناعة الموسيقية.

وعبر شبكة الإنترنيت، أعرب العديد من زوار مدينة وهران نشروا صورهم بكل فخر عن أملهم في إعادة تأهيل الموقع. مع الحفاظ على أصالته وعن فضولهم. لمعرفة تفاصيل مغامرة ديسكو مغرب و فاعلين آخرين من تلك الحقبة. على غرار المنتج والموسيقار رشيد بابا أحمد، الذي راح هو أيضا ضحية للإرهاب سنة 1995 .

ويرى موسيقيون و مطربون أيضا في هذا المحل معبدا لموسيقى الراي في شكل متحف. يخبر عن التطور المدهش لهذا الطابع ويجمع المسيرة الفنية للنجوم الكبار الذين مروا ب “ديسكو مغرب”.