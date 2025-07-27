Dj Snake يضع حداً للشائعات: “الأخبار الرسمية فقط من حساباتي”

خرج الفنان الفنان الجزائري العالمي، وليام قريقا حسين، المُلقّب Dj Snake، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ليضع حدًا لكل الإشاعات والأخبار غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً لجمهوره أن أي إعلان عن عروضه سيكون فقط من خلال قنواته الرسمية.

ونشر الفنان عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام رسالة هامة لجمهوره، أكد فيها ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة أخبار عروضه الفنية.

وقال في ستوريه: “إذا لم ترَ مني إعلانًا أو مشاركة تفاصيل عن عرض على حساباتي الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المرجح أن يكون مجرد شائعة.”

ودعا Dj Snake جمهوره إلى عدم تصديق أي أخبار أو منشورات على الإنترنت إلا إذا صدرت من مصادر رسمية .

وختم الفنان العالمي ستوريه برسالة حب وتقدير لمتابعيه، معبراً عن امتنانه لدعمهم المستمر وثقتهم، قائلاً: “مع كامل الحب.”