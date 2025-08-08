Djezzy تحذر 

حذّر متعامل الهاتف النقال “جازي” Djezzy زبائنه من مشاركة بياناتهم الشخصية والحساسة مع أي جهة مجهولة أو غير موثوقة.

وفي بيان عبر حسابها على فيسبوك، دعت “جازي” مستخدمي خدمات الأنترنت إلى ضرورة الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية والحساسة. وعدم مشاركتها مع أي جهة مجهولة أو غير موثوقة، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

وأشارت “جازي” إلى أن البيانات الحساسة تشمل معلومات الوثائق الثبوتية كجواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية.

وكذلك كلمات المرور والبريد الإلكتروني، ومعلومات الحسابات المصرفية والبطاقات البنكية، وأي بيانات شخصية أخرى مثل الموقع الجغرافي أو الصور الخاصة أو المعلومات الصحية.

ووجهت “جازي” في البيان ذاته مجموعة من إرشادات الأمان منها التحقق من مصداقية الجهات قبل مشاركة المعلومات.

وتجنّب نشر البيانات الحساسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واختيار كلمات مرور قوية وعدم إعادة استخدامها أكثر من مرة. وكذا القيام بتحديث البرامج والتطبيقات بشكل دوري.