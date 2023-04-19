DJEZZY تصل لـ14.9 مليون مشترك بالجزائر وتربح 10.7 مليار دينار

تواصل جازي تحقيق أداء متميز للربع الثاني على التوالي بعد عملية استحواذ الصندوق الوطني للاستثمار على معظم أسهمها.

وتمكنت الشركة، باعتمادها على حركية النمو المستدام وتعزيز نموذجها التكنولوجي القائم على الابتكار، من رفع رقم الأعمال وعدد الزبائن وحجم الاستثمارات واستهلاك البيانات.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من عام 2023 حجم مبيعات قدره 23.9 مليار دينار. مسجلة نموًا بنسبة 4.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وجاء ذلك، بفضل استراتيجية تجارية قائمة على مضاعفة الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع عدد الزبائن من المؤسسات. مع المساهمة في إنشاء نظام بيئي من شأنه خلق القيمة المضافة والثروة.

وواصلت جازي خلال الربع الأول الاستثمار بنفس القوة التي بدأت بها في الربع الرابع من عام 2022 بأكثر من 7.5 مليار دينار. بزيادة قدرها 98.2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وقد مكنت هذه الاستثمارات من توسيع التغطية بالجيل الرابع، التي بلغ معدلها الوطني 80.8٪. وبذلك تقدمت بنحو 7.8 نقاط من سنة إلى أخرى. بالإضافة إلى تحسينها جودة الربط تلبية للاحتياجات المتزايدة للزبائن من الانترنت.

وصل عدد مشتركي جازي في نهاية الربع الأول 14.9 مليون مشترك، بزيادة سنوية قدرها 3.7٪. أي أكثر من 500 ألف مشترك جديد مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.7 مليار دينار في الربع الأول من العام أي بزيادة 8.3٪ مقارنة بالربع الأول من 2022.

ويواصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الذي بلغت نسبته 44.8٪ الارتفاع بزيادة 1.5 نقطة وهو ما يعكس التسيير الجيد للشركة.

كما واصلت جازي التأكيد على بعدها الاجتماعي من خلال إطلاقها للسنة الرابعة على التوالي حملة تضامنية تستهدف المحتاجين خلال شهر رمضان الكريم بالشراكة مع كل من الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري.