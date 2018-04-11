“DJSL” تعزي “عبد القادر خمري” بعد وفاة أخته في تحطم الطائرة !

عبر مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر طارق كراش، عن حزنه الشديد بعد وفاة أخت وزير الشباب والرياضة السابق إثر تحطم الطائرة العسكرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” أمسية اليوم الأربعاء بيان جاء فيه ما يلي.

“ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة أخت السيد خمري عبد القادر وزير الشباب والرياضة السابق إثر تحطم الطائرة العسكرية”.

“وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن موضفي مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر إلى كل أفراد العائلة الكريمة بتعازينا الخالصة”.