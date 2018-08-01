“Dsquared2″ و”Balenciaga” و”NIKE”.. هذا مايصرفه محرز على لباسه!

لفت الدولي الجزائري، رياض محرز أنظار الإعلام البريطاني، بإطلالاته الأخيرة، وهو يرتدي أغلى “الماركات” العالمية بمُختلف ألوانها.

وأعدت جريدة “الصن” تقريرا مُطولا عن القيمة التي يصرفها المُنتقل حديثا لـ”مانشستر سيتي” من أجل لباسه.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، بأن إبن “سارسال” يضع على رأسه قبعة “icon” قيمتها 145 باوند، وحذاء “كريستيان لوبوتان” بـ 1075 باوند.

وإضافة إلى هذا، فإن الجناح الطائر، يرتدي “بولو” من “دولتشي غابانا” سعره لـ300 باوند وسراولا من “بالماين” قيمته 800 باوند.

كما تميز، محرز، بإرتدائه لحذاء من “بالانسياغا” تصل قيمته لـ”495 باوند” وآخرا من “نايك” سعره 200 باوند.