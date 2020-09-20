EMPLOITIC.. منصة جديدة لإعادة بعث سوق التوظيف بعد جائحة كورونا

أعلنت شركة “Emploitic” عن اطلاقها مبادرة جديدة لإعادة التوظيف السريع في السوق الجزائرية وفي اقرب الآجال.

وأكدت شركة “Emploitic” إتخذاها إجراءات جديدة تستهدف الشركات ومتخصصين في الموارد البرشرية بالإضافة إلى باحثين عن العمل.

وكشفت ذات الشركة على انه سيتم إطلاق عروض مجانية مخصصة للشركات التي لم تستخدم ابدا خدمات “Emploitic”.

وسيتم ايضا موازاة مع ذلك تنظيم سلسلة من الندوات المجانية عبر الإنترنت للمرشحين وذلك بشكل يومي ومستمر من أجل توفير الدعم اللازم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “Emploitic”، جعفر لؤي، أنه و”من خلال عملنا نود المساهمة وتشجيع استئناف نشاط التوظيف في السوق الجزائرية”.

وأضاف ذات المسؤول أن “سوق التوظيف بالجزائر تسجل نموا بطيئ منذ تفشي فيروس كورونا شهر مارس الماضي”.

وقال المتحدث “سنواصل دعم الباحثين عن عمل في هذه المرحلة الصعبة من خلال العديد من التدريبات المجانية والندوات عبر الإنترنت”.

وبهذا الصدد اعلنت شركة “Emploitic”عن اطلاقها عرضا للشركات التي ترغب في إعادة إطلاق أنشطتها دون أي تكلفة إضافية.

العرض “Freemium” سيمكن من نشر أي منصب عمل جديد على المنصة الخاصة، بشكل غير محدود لإعلانات الوظائف لمدة شهر كامل مع إمكانية الوصول إلى جميع الوظائف.

وأشارت الشركة أن التسجيل في العرض الجديد يتم عبر الموقع.