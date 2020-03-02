“ENI” الإيطالية تعلن الإنتهاء من مشروع ربط أنابيب الغاز في حوض بركين

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية إستكمالها لمشروع تجسيد أنابيب الغاز الذي يربط حقلي النفط ببركين.

وأفادت إيني، اليوم الإثنين في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أنها أنهت مع مجمع سوناطراك وبنجاح أشغال بناء أنابيب الغاز الرابطين بين حقلي “BRN” و”MLE” في الجزائر.

وأوضحت الشركة الإيطالية أنها أنهت وبنجاح بناء خط أنابيب الغاز الذي يربط بين بئر “رباع نورد” ومؤسسة منزل ليدجميت (MLE) في حوض بركين، في الجنوب الشرقي للبلاد.

وكشفت الشركة أن طول خط الأنابيب بلغ 185 كم وقطره 16 بوصة، مع قدرة نقل تبلغ 7 ملايين متر مكعب قياسي من الغاز يوميا.

وقالت الشركة الإيطالية أن المشروع سيسمح بتصدير الغاز المصاحب المنتج في المربع 403 (BRN و BRSW) وتطوير حقول الغاز في كتل شمال بيركين.

وقالت “ايني” أنه تم الانتهاء من حفر أول 4 آبار وربطها، في فترة لم تتجاوز السنة فقط بعد عقد الاتفاقيات.