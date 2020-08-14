“ENIEM” ترفع نسبة الإدماج لمنتجاتها إلى 70 بالمائة

باشرت شركة “ENIEM” بوضع خطة لإدماج مجموعة من المنتجات بنسبة 70 بالمائة مع موردها اللبناني “لوماتيك”.

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومزلية، جيلالي موزر، اليوم الجمعة نقلا عن موقع التلفزيون الجزائري، أن “إدماج منتوج المؤسسة بنسبة 70 بالمائة يعتلي مكانة هامة في خطة إعادة تأهيل المؤسسة”.

وأضاف ذات المسؤول أن “هذه الخطة تندرج في إطار سياسة الحكومة”، مشيرا في السياق ذاته أن “مجموعة منتجات التبريد ستكون المعنية الأولى بهذا المشروع”.

وقال موزر أن عملية “الغدماج تتمحور على 10 منتجات، ثلاجات ومجمدات وواجهات زجاجية، من مختلف الألوان”.

وأوضح قائلا “لدينا الوسائل اللازمة لإنتاج هذه المجموعة من المنتجات”.

وأكد ذات المسؤول أن المشروع الذي انتطلق في الشطر الثاني من عام 2018 “حقق تقدما كبيرا، إذ تجاوزت نسبة التقدم فيه نسبة 90 بالمائة”، مشيرا بالقول “لقد تم انتاج نماذج أولية وسنقوم بإنتاج سلسلة مسبقة من المنتجات في القريب العاجل”.

وقال موازر “كل ما يتعلق بالصفائح المعدنية والبلاستيك والنحاس والألمنيوم والأسلاك سيتم تصنيعه محليا باستثناء المحرك الذي لا يتم تصنيعه بالجزائر”.

وأشار المسؤول أن “إدماج آلة الغسيل وسخان الماء ومعدات الطهي الأخرى تندرج كذلك في القائمة، مضيفا انه قد تم اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا السياق”.

مؤكدا أن “المؤسسة تعمل على تحسين تصاميم منتجاتها من أجل إرضاء المستهلك والإندراج ضمن سياسة اقتصاد الطاقة للحكومة كون المؤسسة تحوز على معيار إيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية”.

كما اعترف المسؤول الاول عن الشركة “أن نموذج ثلاجات المؤسسة، الذي يعتبر صلبا وآمنا، هو قديم من الجانب التقني كونه لا يستجيب لمتطلبات الاستهلاك الطاقوي وكذا من جانب التصميم”.

وألح على “ضرورة القيام بتغيير جذري لتصميم منتجات المؤسسة”.