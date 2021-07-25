ENIEM تُقرر حجرا كليا لعمالها لمدة 15 يوما

أعلنت شركة ENIEM، عن الدخول في حجر كلي، لفائدة عمالها، لمدة 15 يوما، إبتداءً من يوم غد الإثنين، وإلى غاية 10 أوت 2021.

وحسب بيان للشركة، فقد جاء هذا القرار، بعد إجتماع عاجل عقد صباح اليوم بالإدارة، مع الشركاء الإجتماعيين، بعد تسجيل عدة إصابات بالفيروس لدى عمال الشركة، في عدة فروع عبر الوطن.

ليتقرر، وحفاظا على صحة العمال، وبالنظر للوضع الصحي الذي تعرفه البلاد مع ارتفاع إصابات الفيروس التاجي، الدخول في حجر كلي، لمدة 15 يوما.