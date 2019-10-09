ENIEM مهددة بالإفلاس..و3 ألاف عامل يواجهون البطالة التقنية بداية من نوفمبر

رفعت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية تقارير لوزارة الصناعة تكشف فيها عن وضعيتها المالية الخطيرة التي أصبحت تهددها بالإفلاس.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أون لاين”، فإن التقرير الذي يوجد على مكتب وزيرة الصناعة يتحدث بكل التفاصيل عن الأزمة والتي تعاني منها المؤسسة.

وأضافت ذات المراجع أن ذات التقارير تناولت تجميد عملية إستيراد و إدخال قطع غيار “أس كا دي” كانت قد طلبتها المؤسسة قبل أشهر ولا تزال على المستوى الموانئ

بالموازاة مع ذلك، تسبب تجميد القروض الإستثمارية التي طلبتها المؤسسة لدى عدد من البنوك العمومية في تأزيم وضعيتها ىالحالية

وكانت المؤسسة تهدف إلى الإعتماد على قروض بنكية لإطلاق عدد من الإستثمارات لتحسين وضعيتها وفق مخطط وضعه مجلس مساهمات الدولة

وأكد التقرير أن أزيد من 3 ألاف عامل بالمؤسسة مهددون بالبطالة التقنية بداية من شهر نوفمبر المقبل بسبب عدم توفر قطع الغيار لتركيب تجهيزات