ENPI تعلن عن بيع سكنات “LPL” و”LPP” بالعاصمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أنه تم فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. بالإضافة كذلك إلى سكنات الترقوي العمومي عبر مواقع بولاية الجزائر العاصمة.

وجاء في الإعلان الذي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “ليكن في علم كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر “LPL”. أنه سيتم فتح الموقع بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وأضافت المؤسسة، أنه على الراغبين في التسجيل الإطلاع عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة التالي :

http://www.enpi.dz/. كما سيكون ذلك ابتداءا من يوم غد الإثنين. على مستوى حي 48 ترقوي حر درقانة برج الكيفان ولاية الجزائر العاصمة.

كما أضافت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إعلان ثاني. كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي “LPP”. أنه سيتم إعادة فتح الموقع بولاية الجزائر

العاصمة. و ذلك حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

بالإضافة كذلك إلى المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203. المؤرخ في السابع عشر من شهر رمضان 1435 الموافق لـ 15 جويلية 2014. و كذا المرسوم التنفيذي رقم 311-18 في 10/12/2018.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه على الراغبين في اقتناء السكنات الاطلاع و التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة التالي : http://www.enpi.dz/. وذلك ابتداءا من يوم غد الاثنين 23/05/2022. كما سيكون التسجيل على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بحي 1200 سيدي عبد الله Q24. وكذا حي 1000 مسكن ترقوي عمومي سيدي عبد الله Q19.

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