“ENTMV”: تقرير أسود عن الصعوبات المالية التي تعيشها الشركة قريبا على مكتب الوزير

ألغت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أزيد من مائة وواحد وسبعين رحلة بحرية باتجاه عواصم دول أوروبية منذ الخامس عشر من شهر مارس الماضي والى غاية نهاية جوان المنقضي.

وقالت مصادر مسؤولة، بأن الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعيش وضعا ماليا صعبا بات يهدد أجور قاعدتها العمالية التي يصل تعدادها إلى ألف و340 موظف، بسبب غياب المداخيل الناجم عن التوقف الكلي للرحلات البحرية منذ انتشار كورونا فايروس كوفيد 19 بإلغاء 171 رحلة.

وأشارت ذات المصادر، إلى أنه ومنذ الخامس عشر مارس والى غاية نهاية جوان الماضي، لم تتمكن إدارة الشركة من بيع التذاكر لفائدة زبائنها بسبب الغلق الكلي للوكالات التجارية الموزعة عبر ربوع الوطن وحتى خارجه وهو ما جعلها اليوم تعيش صعوبات مالية تهدد أجور عمالها في حال استمرار الوضع على حاله.

ومن المرتقب –تضيف مصادرنا- قيام إدارة شركة “ENTMV” برفع تقرير مفصل إلى الجهة الوصية ممثلة في وزير النقل تعرض من خلاله حجم الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب الجائحة التي تضرب الجزائر والعالم.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد أمر بإيفاده بتقارير مفصلة حول الشركات التي تضررت جراء الجائحة من أجل مساعدتها والعمل ضمان استمرارية نشاطها.

وقد أعلنت العديد من الشركات بمختلف تخصصاتها “بناء وأشغال عمومية، نقل جوي وبحري، خدمات وغيرها..” عن الوضع المالي الصعب الذي تمر به بسبب غياب المداخيل وارتفاع حجم المصاريف،