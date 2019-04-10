ETRHB حداد: حملة تشويه تستهدفنا والبنوك تسالنا 2.4 مليار دينار فقط

قال مجمع ETRHB حداد، إن مجمل الأموال التي اقترضها على البنوك بلغت 24.6 مليار دينار، سدد منها 21.4 مليار دينار.

وأكد المجمّع في بيان له بأن ما تبقى من مخلّفات القروض، التي اقترضها من البنوك لا يتجاوز 2.6 مليار دينار.

حيث ندد ETRHB حداد بما وصفته بحملة التشويه التي تطاله منذ اعتقال رئيسه، علي حداد، خاصة التشهير ومحاولة ضرب سمعته.

واعتبر المجمع في بيانه، أن حملة التشويه بلغت ذروتها منذ اعتقال علي حداد، الذي قالت إنه محتجز لحيازته جوازي سفر.

كما أشار البيان إلى أنها تثق في العدالة الجزائرية ولا يحق لأي شخص آخر، إطلاق الأحكام لمجرد تكهنات.

وأضاف بيان المجمع، أن مجمل نشاطاته متمركزة بقطاع الأشغال العمومية، ويوظف 7000 عامل، ينشطون لديه، ويشاركون في مسار التغيير.

“هم جزائريون يشاركون مع إخوانهم المواطنين، هذا التعطش من أجل التغيير لمزيد من الحرية والعدالة والشفافية على جميع المستويات”.

وقال المجمع بأنها تأسف لبعض الإشاعات التي يتم ترويجها ضد المجمع ومالكه حداد، والتي يمكن أن يكون لها عواقب مؤسفة

سواء على الشركة أو على موظفيها، حيث أشار المجمع إلى بعض الإنجازات التي قام بها، والمشاريع التي فاز بها قانونيا.

وقال المجمع أنه ومن بين جميع المشاريع المسندة إليه، استفاد فقط من “5 مشاريع بموجب الترتيب غير المباشر”.

ومن بين 76 مشروعًا تم تكليفها بها، تم طلب أربعة مشاريع للعمليات ذات الطبيعة العاجلة”،

كما أشار المجمع إلى أنه خلال السنوات الـ 15 الماضية، دفع 16.6 مليار دينار للبنوك كفوائد، وعمولات على الضمانات المقدمة.