ETUSA تفتح خطين جديدين في العاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، عن فتح خطين جديدين إبتداء من الأحد القادم.

وجاء هذا، إستجابة لطلبات المسافرين ، وحرصا من الشركة، على تقديم أفضل وأحسن الخدمات لزبائنها.

وحسب بيان للمؤسسة، فسيتم فتح خط رقم 210 يربط بين زرالدة “المحطة البرية” وتافورة مرورا بسعيد حمدين ورويسو.

كما سيتم فتح خط رقم 212 يربط بين بن عكنون “حي محمد معوش الأحياء الخضراء”، وأولاد فايت مرورا بدالي إبراهيم.

وذكرت الشركة زبائنها، بضرورة إحترام معايير السلامة داخل حافلات الجزائر، خاصة ماتعلق بالتباعد الجسدي وإجبارية إرتداء الكمامة.