FBI: إطلاق النار عند مقر وكالة الأمن القومي في ميريلاند حادث عرضي

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FBI: إطلاق النار عند مقر وكالة الأمن القومي في ميريلاند حادث عرضي
بقلم مصطفى.ق

أعلن مكتب FBI أن إطلاق النار الذي وقع الأربعاء قرب مقر الوكالة بولاية ميريلاند، حادث عرضي لا صلة له بالإرهاب.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة بالتيمور، أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

وقال وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي، في تصريح صحفي، إن إطلاق النار وقع عند بوابة مقر الوكالة في منطقة فورت ميد.

ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وهم سائق سيارة SUV سوداء وأحد أفراد وكالة الأمن القومية ومواطن.

وأشار إلى أن جروح المصابين لم تنجم عن الإصابات بطلقات الرصاص.

مضيفا أن الرجلين الذين كانا داخل السيارة المذكورة عدا السائق تم إلقاء القبض عليهما للتحقيق معهما.

وسبق أن أعلنت وكالة الأمن القومي أن الوضع في المنطقة تحت السيطرة وأنه لا يوجد أي تهديد للأمن.

مشيرة إلى أن السلطات تتعامل مع الحادث.

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