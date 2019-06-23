FCE ينتخب خليفة لعلي حداد غدا ومحمد سامي عاقلي مرشحا وحيدا

يعقد منتدى رؤساء المؤسسات غدا الاثنين بالجزائر العاصمة جمعيته العامة العادية لاختيار رئيسه الجديد.

وبموجب القانون الأساسي للمنظمة فان انعقاد هذه الجمعية العامة يشترط فيه بلوغ النصاب و في حال عدم بلوغه فان اللقاء سيؤجل تنظيمه على أقصى حد خلال الثمانية أيام التالية.

و يذكر أن محمد سامي عاقلي, هو المترشح الوحيد لرئاسة المنتدى بعد انسحاب المترشح حسان خليفاتي في21 ماي الجاري.

وللعلم فإن عاقلي, البالغ من العمر 38 سنة، يشغل منصب رئيس مدير عام للشركة العائلية أقلي التي تنشط أساسا في الصناعة الغذائية والترقية العقارية والبناء وتوزيع السيارات واللوجيستيك والسياحة.

و في حالة انتخابه رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات سيخلف علي حداد الذي استقال من رئاسة المنظمة في 28 مارس الفارط، أي حوالي شهر منذ بداية المسيرات السلمية الداعية إلى إحداث تغيير عميق في النظام السياسي.

و كان قد أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالنيابة منصف سعيد عثماني عن استقالته من منصبه في 21 ماي 2019 وهذا في رسالة وجهها الى أعضاء هذه المنظمة.