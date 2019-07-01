FCE ينضم إلى مبادرة جزائر المستقبل للخدمات والصناعة

وقع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “FCE”، محمد سامي عاقلي، على وثيقة “مبادرة جزائر المستقبل للخدمات والصناعةASIFA .”

وتهدف المبادرة، التي وقعها فيها “FCE” إلى توحيد جهود الصناعيين، الأكاديميين ومؤسسات الدولة المعنية بالمبادر.

ويسعى الفاعلين الأساسيين للمبادرة إلى وضع أرضية عملية بخصوص إنجاح إطلاق المشاريع الإستراتيجية الكبرى.

والتوجيهات الصناعية للبلاد، والبعد العلمي لأي مشروع من أجل إبرام الشراكة الملائمة له مع هيئات البحث العلمي.

ويبقى الهدف الأسمى للمبادرة بروز الصناعة الوطنية دوليا وبقوة تنافسية عالية، خصوصا للمؤسسات التي تهتم بالابتكارات في مجال التصنيع.

بالإضافة إلى تثمين المنتجات الصناعية وإيجاد مخارج لها في السوق الدولية وابرام صفقات وشراكات إستراتيجية.

ويتعلق الأمر بالشركاء في المبادرة والموقعون الأوائل، المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومنتدى رؤساء المؤسسات، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المدرسة العليا للإعلام الآلي،

مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، المدرسة العليا للعلوم التطبيقية –تلمسان.

بالإضافة إلى، المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، وجامعة التكنولوجيا –تروا– فرنسا، الكتلة الرقمية الجزائرية، جامعة الجزائر للشركات.

وأضاف بيان من المنتدى أن المبادرة تبقى مفتوحة لكل الفاعلين القطاعيين للانضمام إليها.