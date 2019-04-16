FFS: “الجزائريون ربحوا معركة أخرى وكسروا واجهة جديدة من واجهات النظام”

هنأ حزب جبهة القوى الإشتراكية الجزائريين باستقالة الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، معتبرا ذلك فوزا بمعركة من معاركه ضد النظام.

وقال حزب الـFFS إن التعبئة الهائلة للشعب الجزائري، قد كسرت واجهة أخرى من واجهات النظام التي يجسدها رئيس المجلس الدستوري.

كما دعا الأفافاس في بيان له اليوم، إلى الحفاظ على مسار المعركة السلمية لفرض تغيير جذري للنظام الجزائري الشمولي.

واعتبر الحزب بأن التغيير الحقيقي سيبدأ أخيرًا، بعدما ينتهي الحراك الشعبي من اقتلاع النظام السياسي بأكمله.

حيث قال الـFFSإن الحزب يأمل أن لا تكون هذه الإستقالة، مجرد حيلة أخرى لإعادة التنظيم الداخلي، وكسب مزيدا من الوقت.