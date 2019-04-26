FFS: النظام لجأ لأساليبه القديمة وعلى الجزائريين مواصلة ثورتهم حتى النهاية

أدان حزب جبهة القوى الإشتراكية FFS بشدة، رغبة النظام المُحتضر كما وصفه في فرض حالة الحصار على العاصمة الجزائرية.

وقال الأفافاس في بيان له اليوم، إن النظام لجأ إلى أساليب استبدادية وتسلطية، لمنع الجزائريين من الوصول للعاصمة يوم الجمعة.

ووصف الحزب هذه العملية بالقمعية، هدفها منع مئات الآلاف من المواطنين من عدة ولايات الوطن من التظاهر بحرية في العاصمة.

كما يرى الحزب بأن النظام الجزائري في حالة إفلاس كامل، وهو يستعد للدخول في استراتيجية الحصار للحد من عزيمة الجزائريين.

ودعا الأفافاس إلى ضرورة الصمود في وجه هذه الممارسات، التي تهدف حسبه إلى خنق الثورة السلمية.

وأكد بيان الحزب بأن الشعب ورغم القيود والعراقيل، فقد خرج بالملايين للرد على تعنت وجوه النظام السابق ورفضهم التنحي.

وقد أظهر الشعب الجزائري اليوم تصميمه القوّي على فرض تغيير جذري للنظام، وإرادته التي لا مفرّ منها لتحقيق انتقال ديمقراطي.

حيث أكد الحزب مجددا التزامه التام، إلى جانب الشعب الجزائري لتغيير واستئصال النظام السابق الشمولي، بكلّ فروعه ورموزه.