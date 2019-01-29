FFS يستقبل سفير بريطانيا بمقر الحزب في حيدرة

استقبل حزب جبهة القوى الإشتراكية FFS اليوم سفير بريطانيا العظمى باري لوين بمقره في حيدرة، وجدد مقاطعته للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت قيادة الـFFS بأنها لن تقدم أي مترشح ولن تدعم أحدا في هذه الإستحقاقات، لانعدام ظروف الديمقراطية والشفافية.

وركزت المحادثات بين الطرفين على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، حيث كرر قادة الحزب موقفهم من الرئاسيات في اللقاء.

كما دارت المناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية، كما ذكّر الـ FFS بمشروعه خلال اللقاء، لتخريج شعوب مغاربية ديمقراطية.

وحضر اللقاء من جانب الأفافاس، كل من السيد علي العسكري، ابراهيم مزياني، والأمين الوطني للاتصالات بالحزب يوغورطا آبو.