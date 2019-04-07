FFS يندد باعتقال الحقوقي صلاح دبوز ويطالب بالإفراج عنه فورا

ندد حزب جبهة القوى الإشتراكية FFS باعتقال الناشط الحقوقي والمحامي صلاح دبوز، معتبرا ذلك تضييقا على المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير.

وقال حزب الأفافاس في بيان له، “إنه وفي وقت يطالب فيه الجزائريين من خلال مظاهراتهم ووقفاتهم السلمية، برحيل النظام

وتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة وتأسيس الجمهورية الثانية، لا تزال هناك حملات توقيف ضد المتظاهرين من الحقوقيين والناشطين السياسيين.

وأدان الأفافاس في بيانه هذا الإعتقال الذي وصفه بالتعسفي، ويكرر الحاجة الملحة للتعامل السلس كشرط مسبق للانتقال الديمقراطي.

كما تطالب جبهة القوى الإشتراكية بالإفراج الفوري عن المحامي والحقوقي صلاح دبوز، ووقف المضايقة ضد الناشطين السياسيين وحقوق الإنسان والنقابيين.

Communiqué 1(3)