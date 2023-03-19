FIAT تعلن اليوم عن أنواع وأسعار السيارات التي ستسوق في الجزائر

يعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

في حين، سيجرى الاعلان عن أنواع السيارات “فيات” FIAT، في فندق الشيراتون بالعاصمة. وهذا تزامنا مع الذكرى المصادف لعيد النصر.

وأضاف وكيل “فيات” أنه سيتم عرض وتسويق 6 طرازات، ثلاثة منها سياحية والثلاثة الأخرى في فئة السيارات النفعية.

ووفقا لذات المصدر سيتم الكشف عن فئة السيارات السياحية من طراز “فيات 500” في صنفين، السيارة الصغيرة وطراز “فيات 500 أل” أي “FIAT 500 L” و أيضا فيات “تيبو TIPO” في صنف خمسة أبواب.

أما بالنسبة للسيارات النفعية سيتم عرض كل من طرازات فيات “سكودو” تجارية، وكذا طراز فيات “دوبلو” التجارية أيضا. وأيضا إلى طراز فيات “دوكاتو.”

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