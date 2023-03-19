FIAT تعلن اليوم عن أنواع وأسعار السيارات التي ستسوق في الجزائر
يعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.
في حين، سيجرى الاعلان عن أنواع السيارات “فيات” FIAT، في فندق الشيراتون بالعاصمة. وهذا تزامنا مع الذكرى المصادف لعيد النصر.
وأضاف وكيل “فيات” أنه سيتم عرض وتسويق 6 طرازات، ثلاثة منها سياحية والثلاثة الأخرى في فئة السيارات النفعية.
ووفقا لذات المصدر سيتم الكشف عن فئة السيارات السياحية من طراز “فيات 500” في صنفين، السيارة الصغيرة وطراز “فيات 500 أل” أي “FIAT 500 L” و أيضا فيات “تيبو TIPO” في صنف خمسة أبواب.
أما بالنسبة للسيارات النفعية سيتم عرض كل من طرازات فيات “سكودو” تجارية، وكذا طراز فيات “دوبلو” التجارية أيضا. وأيضا إلى طراز فيات “دوكاتو.”
تعرف على عدد سيارات “Fiat” التي ستدخل الجزائر هذا الشهر
ومن جهته، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن عملية استيراد سيارات العلامة الايطالية “فيات”، التابعة لمجمع ستيلانتيس، تنطلق في الـ 19 من شهر مارس جاري.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كشف زبدي أن الدفعة الأولى من سيارات “فيات” الإيطالية والتي تقدّر بـ4 آلاف سيارة ستدخل السوق الجزائرية هذا الشهر.
وبشأن تقديم 27 رخصة مسبقة في مجال استيراد المركبات، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. أنه رقم “رقم جيد ولا بأس به”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن شهر جانفي الماضي عن الانطلاق بالجزائر في تصنيع سيارات العلامة الايطالية “فيات”. التابعة لمجمع ستيلانتيس، في مارس الجاري.
وللإشارة، كان مجمع ستيلانتيس قد وقع في 13 أكتوبر 2022 مع وزارة الصناعة على اتفاقية. اطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات و خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة “فيات”.