Flightright: الجوية الجزائرية لم تعرف إلغاء أو تأخير في الرحلات سنة 2019

كشف Flightright، وهو موقع متخصص في حقوق المسافرين جواً، أن الخطوط الجوية الجزائرية، لم تسجل هذه السنة تأخيرات وإلغاءات في الرحلات الجوية.

وأشارت أن هناك قائمة بخمس أكبر شركات لديها تأخيرات في الرحلات.

وتمثلت الشركات في الجوية التونسية بنسبة تأخير بلغت 3.9%، ايجل ازور بنسبة 2.4 ٪.

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة Vueling، بنسبة تأخير بلغت 0.9%.

لتأتي في المرتبة الرابعة شركة ريان اير بنسبة0.7 ٪، ثم Flybe بنسبة 0.6%.

أما عن قائمة أكبر 5 شركات عرفت إلغاء الرحلات الجوية، فقد جاءت في المرتبة الأولى الخطوط الجوية البريطانية، حيث عرفت إلغاء 2.3 ٪ من الرحلات.

ثم شركة هوب بنسبة 2.1 ٪، ثم ايجل ازور 2 ٪، الخطوط التونسية 1.6٪، لوفتهانزا 1.4 ٪.