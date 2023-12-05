FOOTLAND تطلق حصرياً علامتين تجاريتين جديدتين وتكشف عن مجموعتها الشتوية 2023/2024

تفتخر شركة Footland بإعلانها عن إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين حصريا في الجزائر: Colmar وAmbition.

وخلال لقاء نظمته الشركة، اليوم، بمتجرها الواقع بمنطقة عمارة بشراقة الجزائر العاصمة)، كشفت العلامة أيضا عن مجموعتها الشتوية من كلاركس وسكيتشرز وبلاديوم وغيرها من الماركات العالمية. وبالمناسبة، أشار السيد يوسف غراب، مدير العلامة التجارية لشركة Footland ، إلى أن “العلامة التجارية تأسست عام 2009، وتهدف لأن تكون الوجهة العائلية لجميع الجزائريين”.

من خلال 11 متجرًا في جميع أنحاء البلاد، تعتبر Footland الشركة الرائدة في مجال بيع الأحذية بالتجزئة في السوق الوطنية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأحذية للرجال والنساء وحتى الأطفال.

كما واصلت Footland في سنة 2023، توسعها بافتتاح متجرين جديدين في الرويبة وسطيف، مما عزز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي، وسيسمح هذا التوسع المستمر إلى خلق فرص عمل جديدة، كما يساهم في التقرب أكثر فاكثر من المستهلكين.

من جهة أخرى قال السيد يوسف غراب: “سواء كانت الأحذية عصرية أو الأحذية رياضية الكاجوال، فإن المجموعة الجديدة للعلامة التجارية ستسلط الضوء على علامات شهيرة، حيث تقدم كل منها طابعها الخاص وجماليتها المميزة”، مضيفًا أن الخيارات الواسعة متاحة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

هذا وأضحت “كولمار”، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة المعروفة بخبرتها في مجال الملابس الرياضية وملابس التزلج لأكثر من 100 عام، الآن جزءًا من مجموعة Footland المختارة بعناية. وسيتمكن عشاق الموضة وعشاق الرياضات الشتوية من اكتشاف مجموعة من المنتجات المبتكرة عالية الجودة التي تجمع بين الأناقة الأداء والراحة.

من جهتها، تنضم أيضًا علامة “Ambitious”، وهي علامة تجارية للأحذية المعاصرة، والتي تأسست عام 2008، إلى تشكيلة العلامة التجارية.

وبفضل تصميماتها الفريدة وحرفيتها الاستثنائية، تستهدف الأحذية فئتي الرجال والنساء الذين يبحثون عن أسلوب فردي وعصري.

وفي الوقت نفسه، عرضت Footland ، المجموعة الشتوية للعديد من العلامات التجارية الشهيرة الأخرى مثل كلاركس، وسكيتشرز، وبالاديوم، وكي-سويس. و التي ستكون مشكلة من أحذية دافئة ومريحة واخرى رياضية مقاومة للطقس وإكسسوارات عصرية متاحة لاستكمال ملابس الجزائريين الشتوية.

نبذة عن FOOTLAND :

Footland Concept هي مجموعة متاجر متعددة العلامات التجارية. تأسست شركة Footland عام 2009، وهي الموزع الرسمي والحصري لعلامات كلاركس، سكيتشرز، بالاديوم، وكي سويس والعديد من العلامات التجارية العالمية الأخرى.

توفر العلامة التجارية حاليا، على أكثر من 11 متجرا

FOOTLAND ANNABA, FOOTLAND DRARIA, FOOTLAND SIEGE ,FOOTLAND DJELFA ,FOOTLAND AMMARA, FOOTLAND BATNA, FOOTLAND TLEMCEN, FOOTLAND OUARGLA, FOOTLAND SETIF, FOOTLAND ARDIS, FOOTLAND ROUIBA) موزعة عبر جميع أنحاء التراب الوطني وتغطي أكثر من 1500 متر مربع، FOOTLAND هي الممون الرئيسي للأحذية إلى السوق، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأحذية غير الرسمية والأداء للرجال والنساء والأطفال. تضمن شركة Footland أيضًا نشاطات التجارة الإلكترونية المتنامية، حيث يتضاعف حجمها كل عام من خلال منصتين، skechers.dz وfootland.dz. ويعتبر هذا الأخير معيارًا في السوق باعتباره أول موقع للتجارة الإلكترونية للأحذية.