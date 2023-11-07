“GEELY الجزائر”.. رسميا هذه مواصفات وأسعار السيارات

تحصل موقع النهار اون لاين على وثيقة رسمية، تظهر أسعار ومواصفات سيارات “جيلي”، GEELY التي ستسوق في الجزائر. والتي ستكون حتما أحد العلامات الصينية المنافسة في السوق الجزائرية، بموديلات عديدة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن “جيلي”،GEELY الجزائر ستقوم بتسويق سيارة GX3 Pro بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.

وفيما تعلق بأنواع السيارات وأسعارها، فقال الموقع المتخصص، أن سيارة جيلي GX3 Pro بمحرك 1.5 لتر بقوة 102 حصان مقترن بعلبة سرعات يدوية مكونة من 5 نسب. نسخة GC الأساسية بسعر 2.495.000 دج.

وسيارة جيلي GX3 Pro بمحرك 1.5 لتر بقوة 102 حصان مقترن بعلبة سرعات CVT، نسخة GF الأكثر تجهيزا بسعر 2.785.000 دج.

كما ستقوم جيلي بتسويق سيارة كولراي الجديدة كليا أو coolray بضمان 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر. حيث أن سيارة جيلي كولراي بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 170 حصان مقترن بعلبة سرعات أوتوماتيكية مزدوجة القابض DCT ، نسخة GL بسعر 3.362.000 دج، المواصفات من هنا.

وسيارة جيلي كولراي بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 170 حصان مقترن بعلبة سرعات أوتوماتيكية مزدوجة القابض DCT. نسخة GK بسعر : 3.635.000 دج.

وجيلي كولراي بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 170 حصان مقترن بعلبة سرعات أوتوماتيكية مزدوجة القابض DCT. نسخة GF بسعر : 3.895.000 دج.

وسيارة جيلي كولراي بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 170 حصان مقترن بعلبة سرعات أوتوماتيكية مزدوجة القابض DCT. نسخة GF باللون الأزرق بسعر 4.040.000 دج.