“Google” يتضامن مع ضحايا حرائق الغابات بالجزائر بـ”شارة حداد”

عبّرت شركة “غوغل “العالمية عن تضامنها مع ضحايا حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن أبرزها ولاية تيزي وزو.

وفعّل محرك البحث العالمي “غوغل” في نطاقه الجزائري شارة الحداد السوداء،على شكل عقدة جاء فيها: “في ذكرى التضامن مع ضحايا حرائق الغابات في شمال الجزائر”.

وشهدت ولاية تيزي وزو حرائق غابات مهولة إلى جانب عدة ولايات أدت إلى خسائر في الثروة الغابية واستشهاد 65 شخصا من بينهم 28 عسكريا و 37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو. فيما يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.