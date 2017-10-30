“HP ZBook x2” قابل للفصل لمحترفي الصور

كشفت شركة “HP “حديثًا عن جهازها المحمول “زدبوك إكس2″، الذي قالت إنه أقوى وأول حاسوب مكتبي قابل للفصل في العالم.

صُمم لتلبية متطلبات الأداء وحرية التنقل التي يواجهها الفنانون والمصممون ومحترفي تعديل الصور.

الذين يحتاجون إلى الاستفادة الكاملة من قدرات “Adobe Creative Cloud” والتطبيقات الاحترافية الأخرى.

كما يعطيهم حرية العمل في أي مكان وأي وقت يحصلون فيه على الإلهام، وتحويل أفكارهم إلى حقيقة، ويزيد من الانتاجية.

ولأغراض الرسم والتصميم، يأتي الحاسوب مع قلم إلكتروني صُنع على أساس تقنية “EMR” من”واكوم” الرائدة في مجال أدوات الرسم

مع تقنيات أخرى كثيرة عالية الجودة .