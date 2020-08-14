“HVAC” حل شركة “آل جي إلكترونيكس ” لمرافقة منشآت الرعاية الصحية في ظل الأزمة

إقترحت شركة “آل جي إلكترونيكس” حل HVAC لمرافقة منشآت الرعاية الصحية التي تواجه تحديات جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا.

كشفت شركة “آل جي إلكترونيكس”، في بيان لها، عن سعي منتجاتها للتكيف ومستجدات تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الشركة عن تقديمها حلولا إستثنائية من شأنها مرافقة أصحاب المنشآت والمتخصصين في الرعاية الصحية على الاستعداد بشكل أفضل للوضع الطبيعي الجديد.

وأضاف الشركة نظام “HVAC ” يعكس تطور و تغير المحيط و إدارته للتأقلم مع نظام عيش جديد.

كما أشارت شركة “آل جي إلكترونيكس” أن التوجه لإعتماد الخدمات الصحية عن بعد ستؤدّي حتما إلى التسريع في التغيير.

وأعطت الشركة مثالا عن مستشفى “لاتاكونجا العام” في الإكوادور، الذي يحتوي حسبها على غرفة ضغط سلبي مجهزة بحلول آل جي إلكترونيكس.

وقالت الشركة أن الحلول تتيح للمستشفى التحكم الفعال في ضغط المنطقة. نظام Multi V ، نظام تدفق غاز التبريد المتغير “VRF” من آل جي مرتبط بوحدة معالجة الهواء “AHU”، والمزودة بفلتر هواء جزيئي عالي الكفاءة “HEPA” يزيل 99.97 بالمائة من الجسيمات المحمولة في الهواء حتى حجم 0.3 ميكرومتر مع MERV 17 ، تتوافق مع المعايير العالمية.

حيث وحسب الشركة فإن النظا يعمل على إعادة تكييف الهواء وتدويره ، والحفاظ على البيئة الصحية.