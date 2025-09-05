IATF 2025.. إنطلاق معرض السيارات الإفريقي

أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الجمعة، عن إنطلاق معرض السيارات الافريقي ضمن فعاليات معرض التجارة البينية الافريقية، نيابة عن الوزير الأول بالنيابة.

وأورد رزيق، في كلمة بالنيابة عن الوزير الأول بالنيابة خلال افتتاح معرض السيارات الإفريقي، أن معرض التجارة البينية الافريقية 2025 محطة هامة وليس حدثا للتجارة فقط بل لتبادل الخبرات وتحقيق استثمارات مشتركة.

مضيفا أن نهضة إفريقيا لن تتحقق إلا بالتكامل الافريقي والتضامن بين شعوب القارة.

ولفت الوزير، إلى أن احتضان الجزائر لهذا الحدث يعكس إيمانها بأهمية المساهمة من أجل إفريقيا موحدة ومستقرة. وأن الجزائر تؤمن بضرورة المضي قدما في مسار الاندماج الإفريقي.

وتابع الوزير، أن هذا الحدث فرصة سانحة لإبراز الإمكانات الصناعية في افريقية وتم تخصيص حدث كامل لقطاع السيارات كأهم المحاور الثابتة في المعرض.

وأضاف أن صالون السيارات الافريقي، يتوافق مع الديناميكية القارية التي تعمل على تعزيز سلاسل القيم من خلال استغلال الإمكانيات الموجودة في أراضينا من موارد وخبرات.

كما أشار الوزير، إلى أن الجزائر وضعت خلال 5 سنوات الأخيرة، إستراتيجية طموحة في مجال صناعة السيارات تسعى إلى ترقية الشعبة.

هذا وزار وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، الجناح الخاص بالسيارات.