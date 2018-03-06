ibiza و golf بـ”الفاسليتي” الشهر القادم

?مدير مجمع «سوفاك»..مراد عولمي لـ النهار:

عملية البيع بالتقسيط تشمل «إبيزا» و«غولف7» و«كادي» و«سكودا»

القروض يمكن الحصول عليها من بنوك CPA و«البركة» و«سوسيتي جنرال»

الشروع في تركيب «POLO» بالجزائر بداية من شهر جوان

يشرع مصنع «فولسفاغن سيات»، بداية من شهر أفريل الداخل، وبصفة رسمية في تسويق منتوجاته عن طريق القروض الاستهلاكية عبر ثلاثة بنوك، وهذا بعد قرابة سنة من تدشينه من طرف السلطات والمسؤول الأول عن الشركة الأم بألمانيا.

قال، مراد عولمي، الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك» الممثل الحصري لعلامات «فولسفاغن» و«سيات» و«أودي» و«سكودا» و«بورش» بالجزائر في تصريح خص به «النهار»، بأن تسويق منتوجاته عن طريق القروض الاستهلاكية سيكون بعد شهر من الآن، أي خلال شهر أفريل الداخل، حيث أنه يتوجب على كل زبون يرغب في الحصول على مركبة مصنعة محليا بمصنع غليزان، أن يتوجه إلى أحد البنوك الثلاثة التي تم تحديدها بصفة مبدئية في انتظار تعميهما لاحقا.

ويتعلق الأمر –حسبه- بكل من القرض الشعبي الجزائري وبنك البركة وكذا البنك الفرنسي «سوسيتي جنرال»، مشيرا إلى أن كافة الأنواع المركبة محليا بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب بولاية غليزان ستباع بالتقسيط لكل من يرغب في ذلك وتشمل «إبيزا، غولف7، كادي، سكودا».

مؤكدا في هذا الخصوص بأن المصنع قد أنتج 17 ألف مركبة السنة الماضية تم تسويقها تقريبا بصفة كلية، في انتظار رفع الطاقة الإنتاجية خلال السنة الجارية إلى أ لف مركبة.

وعن أهم المنتوجات التي ستتدعم بها السوق مستقبلا من علامة «فولسفاغن»، كشف عولمي عن سيارة «بولو» التي ستطلق رسميا خلال شهر جوان القادم.

وفي تصريح صحافي له، أعلن الرئيس المدير العام للمجمع على هامش الأيام التقنية للمناولة التي يحتضنها فندق «الأوراسي» على مدار يومين كاملين، عن عزم شركة «سيات» الاستثمار في مجال المناولة بالجزائر.

حيث تم استقبال، مؤخرا، وفد يتكون من 10 مستثمرين كانت لهم زيارة إلى مدينة وهران، مبديا عزم المصنع دخول عالم التصدير مستقبلا، وذلك تلبية لرغبات الحكومة التي تعول على تنويع الصادرات خارج المحروقات.