“Implanon” حقنة تستعملها الجزائريات لمنع الحمل ..فوائد وأضرار !

انتشرت في الآونة الأخيرة، تقنية جديدة، لمنع حدوث الحمل لدى النساء الجزائريات، كبديل لعلاج الحبوب.

وتتمثل هذه التقنية، في حقن “Implanon”، التي تطلق هرمون البروجيسترون، تحت الجلد، ويستمر مفعول هذه الحقنة، مدة 3 سنوات.

وتقول المختصة في أمراض النساء والحوامل عواطف شبيلة، إن قبل وضع هذا الجهاز يتم إجراء تحاليل للمرأة لأن ليس كل النساء يمكنها إجرائه.

وحسب أخصائيين، فإن هذه الحقن لديها مجموعة من الأضرار والمضاعفات كالزيادة في الميزان والقلق وغيرها.

لمعرفة مضاعفات وأضرار هذه الحقنة شاهدوا الفيديو: