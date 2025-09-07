INATEL توقّع عقدا تجاريا لتصدير أجهزة الدفع الالكتروني إلى نيجيريا

وقّعت مؤسسة “الصناعة الجزائرية للهاتف” (INATEL)، التابعة لمجمع “Elec El Djazair ” للصناعات الكهرومنزلية، عقداً تجارياً مع المؤسسة النيجيرية “MOREFUN ELECTRONIC TECHNOLOGY”، بقيمة 300 مليون دولار لتصدير أجهزة الدفع الالكتروني.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمّ التوقيع على هذا العقد في إطار معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF2025). التي تحتضنها الجزائر، بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وبموجب هذا العقد، ستقوم المؤسسة العمومية الجزائرية بتصدير 2 مليون جهاز للدفع الالكتروني بقيمة 300 مليون دولار.