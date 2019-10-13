IRIS تصدر أول إطارات مصنوعة في الجزائر إلى إسبانيا

قام مصنع تصنيع إطارات العلامة التجارية IRIS، بتصدير أول إطارات مصنوعة في الجزائر إلى إسبانيا.

وستستثمر شركة IRIS بالسوق الدولية، من خلال تحقيق أول عملية تصدير للإطارات المصنوعة في الجزائر، والتي تم تصنيعها في مصنع الإطارات بسطيف.

وفي هذا الإطار، صرح نائب رئيس مجموعة IRIS ، جمال قيدوم “هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الجزائر إطارات محلية الصنع، ومنتجات تم اختبارها في ألمانيا وفنلندا”.

وسيسمح هذا التصدير، للعلامة التجارية الجزائرية بتوسيع وجودها في الأسواق الدولية.

وتعتمد IRSI على تواجدها المتزايد في المعارض الدولية، لتعريف منتجها من خلال خطة تهدف إلى احتلال هذا المجال في الخارج.

وأضاف قيدوم “إطارنا لديه أفضل قيمة مقابل المال، إنه إطار تكنولوجيا أوروبي يلبي جميع المعايير”.

تجدر الإشارة إلى أن مصنع إطارات IRIS في سطيف مبني على مساحة 5.5 هكتار وينتج إطارًا “محليًا بنسبة 100٪” بطاقة سنوية تبلغ مليوني إطارات خفيفة وتجارية وشبه مقطورة، الثقيلة.

وحسب المتحدث، يكمن الهدف بالوصول إلى 4.5 مليون إطارات سنوياً.