IVECO Daily 18 M3.. مركبة تجارية بمواصفات عالمية والتسليم فوري

أعلنت مجموعة “IVAL” عن عرض تجاري جديد لـ “IVECO Daily 18 M3” الذي يتم توفيره من خلال وحدة تجميع المركبات “IVECO” في أولاد حداد ببومرداس.

وتتوفر شاحنة “IVECO Daily 18 M3” حاليا للتسليم الفوري على شبكات “IVAL” بداية من الشهر الحالي. كما تُعتبر من الشاحنات والمركبات التجارية المرغوب فيها بكثرة في سوق السيارات النفعية بالجزائر.

كما تقدم “IVAL” عرضًا فريدًا من نوعه لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتطورة بإستمرار للشركات ومحترفي المركبات التجارية في الجزائر.

وصُممت المركبة “IVECO Daily 18 M3” لتقديم أفضل أداء وراحة للمستخدمين. كما أ،ها تضمن تقنيات التشغيل الجديدة التي توفر للسائق الأمان والأريحية.

IVECO Daily 18 M3.. محرك ديزل و146 حصان

زُودت هذه المركبة التجارية بمحرك “ديزل” رباعي الأشواط سعة 2.9 لتر و146 حصان. كما يحتوي هذا التكوين المهيب والممتع على مجموعة من التشكيلات والخيارات الفريدة.

كما تعتبر “IVECO Daily 18 M3” مرادفا حقيقيا لكلمات الأمان والإنتاجية. وعادة ما يميز الأداء والقوة وإنخفاض متوسط ​​إستهلاك الوقود نطاق “IVECO” اليومي.

كما يمكن للشركات والمؤسات التجارية وأصحاب المهن الحرة الراغبين في الحصول على هذه المركبة التجارية والاستفادة أيضًا من عرض “التأجير “.

وتدعو “IVECO” زبائنها والراغبين في إمتلاك هذه المركبة النفعية، وإكتشاف النماذج المعروضة، التقرب إلى نقاط البيع الخاصة بها.

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