“Jetour”..للمصادقة على القطع الجزائرية 

قام وفد من شركة مسار الجزائر Spa، التابعة للشركة القابظة، الشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS، بزيارة إلى الصين لإستكشاف فرص الإندماج في سلسلة القيمة لصناعة السيارات في الجزائرعلى هامش الصالون الدولي “أوتو شو شنغهاي 2025”.

وخلال هذه الزيارة، عُقد اجتماع إستراتيجي مع شركة Jetour، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون حول إدماج مكوّنات مصنّعة. محلياً في المركبات الموجهة للسوق الوطني.

وقد إلتزمت شركة Jetour بالشروع في إجراءات المصادقة على القطع الجزائرية التي تستوفي المعايير الدولية. مما يفتح آفاقاً جديدة لترقية القدرات الوطنية.

كما ناقش الطرفان إعداد خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تحقيق نسب إدماج مثلى، ضمن رؤية قائمة على الفعالية. وتعزيز الشراكة الصناعية الجزائرية-الصينية.

و تندرج هذه المبادرة ضمن الإستراتيجية الوطنية. لتطوير صناعة سيارات متكاملة وتنافسية.