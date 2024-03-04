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JMC تطلق عرض جديد واستثنائي

بقلم أسماء.ع
JMC تطلق عرض جديد واستثنائي
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أعلنت شركة JMC Motors الجزائر، الممثل الرسمي للعلامة التجارية JMC، عن ثاني خدمة مخصصة لأصحاب المركبات ذات العلامة التجارية JMC العاملة في الجزائر.

وفي إطار سعيها المستمر لتقديم حلول مناسبة وكاملة لعملائها، أطلقت شركة JMC Motors الجزائر عرض خاص لتغيير الزيت.

وسيتمكن الزبائن من تغيير الزيت بسعر استثنائي قدره 5990 دج شامل الضريبة. والتي تشمل تغيير زيت ماركة TOTAL عالي الجودة وتغيير فلتر الزيت. بالإضافة إلى 35 نقطة فحص يتم إجراؤها على السيارة من قبل خبراء JMC MOTORS الجزائر.

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