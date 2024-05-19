JTI تؤكد مكانتها كزعيمة بجائزة أفضل صاحب عمل في الجزائر 

حصلت JTI (Japan Tobacco International) على المرتبة الأولى في قائمة الشركات التي حصلت على شهادة “أفضل صاحب عمل” في الجزائر.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يحصل فيها JTI على شهادة “أفضل صاحب عمل” في الجزائر.

وهو مما يؤكد التزام الشركة المستمر برفاهية موظفيها والمساواة، ونهجها المبتكر في مجال الموارد البشرية.

وتحتل JTI أيضًا المرتبة الأولى في “أفضل صاحب العمل” في شمال إفريقيا. مما يعزز مكانتها كزعيمة ضمن مجموعة “شمال وغرب إفريقيا”.

وتعتبر هذه الاعترافات ذات أهمية كبيرة وتظهر الالتزام الراسخ لـ JTI تجاه هذه المنطقة، وتوفير بيئات عمل من الدرجة الأولى.

وعلق أندرو بين، مدير الموارد البشرية لـ JTI في شمال وغرب إفريقيا، على هذا التميز قائلًا: “نحن فخورون للغاية بهذا التقدير، الذي يشهد على التزامنا المستمر تجاه موظفينا. هذا التميز يؤكد التفاني لدينا في خلق بيئة عمل إيجابية وشاملة حيث يمكن لموظفينا التطور مهنيًا وشخصيًا”.

وأضاف ريكاردو دوناتيلي، المدير العام لـ JTI الجزائر: “يظهر هذا التميز التزامنا الراسخ بتطوير مهني ورفاهية موظفينا في الجزائر. ونحن ملتزمون بالحفاظ على مكانتنا كقادة في تعزيز بيئة عمل مرحبة، وتشجيع الابتكار والتميز”.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف رسميًا بـ JTI كـ “أفضل صاحب عمل في أفريقيا”، و”أفضل صاحب عمل عالمي”. متصدرة بذلك قائمة أفضل 17 صاحب عمل عالميًا للسنة العاشرة على التوالي، مما يؤكد تميزها على الصعيد الدولي.

وJTI، هي الشركة الدولية للتبغ، تسوق علاماتها التجارية في أكثر من 130 دولة.

وتعمل الشركة، التي مقرها في جنيف، سويسرا، وتوظف ما يقرب من 46،000 شخص.

وقد حصلت على جائزة Global Top Employer للسنة العاشرة على التوالي في عام 2024. JTI هي عضو في مجموعة JT للشركات.