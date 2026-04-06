JTI تتصدر مجددًا تصنيف “Top Employer” في الجزائر

تُوّجت شركة “JTI” بالمرتبة الأولى كـ Top Employer في الجزائر، للسنة الخامسة على التوالي، في تأكيد جديد على فعالية استراتيجيتها طويلة المدى في مجال تسيير الموارد البشرية، القائمة على تطوير الكفاءات، رفاه الموظفين، وتنمية المهارات القيادية.

وفي وقت أصبحت فيه المؤسسات تواجه تحديات متزايدة في استقطاب أفضل المواهب والحفاظ عليها. تواصل JTI وضع تجربة الموظف (employee experience) في صميم نموذجها، وتحويل وترجمة استراتيجيتها في الموارد البشرية إلى نتائج قابلة للقياس.

خمس سنوات متتالية في صدارة تصنيف Top Employer في الجزائر، بنتيجة 98.34%، مع اعتراف دولي يشمل 14 دولة عبر العالم.

هذا الأساس المتين، الذي تشكّل في ظل ثقافة واضحة تضع الإنسان في صلب الاهتمام (people-first culture). يخلق بيئة عمل تتقدم فيها روح الالتزام، الابتكار والمسؤولية الاجتماعية جنبًا إلى جنب، بما يساهم في إعادة تعريف معايير التسيير في الجزائر.

في هذه المقابلة، يعود ريكاردو دوناتيلي، المدير العام لـ JTI الجزائر (Country Manager - JTI Algeria)، إلى ما يتطلبه بناء مؤسسة عالية الأداء على المدى الطويل.

السؤال: خمس سنوات في الصدارة ليس مجرد تتويج، بل يعكس مستوى من النضج داخل المؤسسة. ما الذي تغير فعليًا داخل JTI الجزائر خلال السنوات الأخيرة؟

ريكاردو دوناتيلي: عملت JTI خلال السنوات الأخيرة على تعزيز ممارسات الموارد البشرية ومواءمة ثقافة المؤسسة مع الأهداف الاستراتيجية لنشاطها.

ومن خلال الاستماع المستمر إلى الموظفين عبر استبيانات سنوية (annual surveys)، نقوم بتكييف سياساتنا مع احتياجات فرق العمل، مع التركيز على الرفاه، المرونة وتطوير المهارات القيادية (leadership development)، وهو ما انعكس في مستويات عالية من الالتزام وخلق بيئة عمل ديناميكية.

سؤال: العديد من الشركات تتحدث عن الالتزام المهني، لكن القليل فقط ينجح في الحفاظ عليه. ما الذي يجعل مقاربتكم عملية وليست نظرية فقط؟

ريكاردو دوناتيلي: في JTI، يعد الالتزام أولوية ملموسة يتم قياسها من خلال عمليات وهيكلة واضحة تضمن تحقيق نتائج ثابتة.

كما أن نسبة الاحتفاظ المرتفعة بالموظفين والاستقرار التنظيمي المؤسسة يعكسان الثقة التي يشعر بها الموظفون داخل بيئة عمل داعمة.

نحن نولي أيضًا أهمية كبيرة للتنقل الداخلي (internal mobility)، من خلال تشجيع الموظفين على التطور واكتساب مهارات جديدة والاستعداد لتحمل مناصب قيادية مستقبلًا.

سؤال: نشاطكم يندرج ضمن قطاع يخضع لرقابة خاصة وتحديات نوعية. كيف توفقون بين التعامل مع ذلك والحفاظ على تجربة موظف إيجابية؟

ريكاردو دوناتيلي: تعتمد مقاربة JTI على مبدأ التسيير 4S management principle، الذي يضع المستهلكين والمساهمين والموظفين والمجتمع في صلب كل القرارات.

كما أن الأخلاقيات والامتثال (ethics and compliance) جزء لا يتجزأ من العمليات اليومية، مدعومين بمنظومة متكاملة لإدارة الأداء وبأنظمة تقييمه وسياسات شاملة للموارد البشرية، بما يضمن العدالة، النزاهة والانسجام مع المعايير المحلية والدولية.

سؤال: بعيدًا عن السياسات المكتوبة، كيف تصبح هذه الثقافة ملموسة يوميًا بالنسبة للموظفين؟

ريكاردو دوناتيلي: ثقافة JTI تتجسد يوميًا من خلال الاهتمام برفاه الموظفين وتعزيز مرونة بيئة العمل، ومشاركتهم في أنشطة داخل المؤسسة وخارجها من أنشطة مجتمعية، ما يعزز الإحساس بالهدف وروح الانتماء الجماعي.

سؤال: بعض المبادرات، مثل إجازة الأبوة والأمومة المدفوعة الاجر كاملا لمدة 20 أسبوعًا، تبرز بشكل لافت في السياق المحلي. ما الذي دفعكم إلى اتخاذ مثل هذا القرار؟

ريكاردو دوناتيلي: عندما أطلقنا إجازة الأبوة والأمومة المدفوعة الاجر كاملا لمدة 20 أسبوعًا، لم يكن الهدف مجرد إضافة امتياز اجتماعي جديد.

كان هدفنا تقديم دعم حقيقي وملموس للموظفين خلال المحطات المهمة في حياتهم، إدراكا منا للأثر الكبير الذي تتركه هذه اللحظات على التوازن ورفاههم على الصعيدين الشخصي والمهني.

سؤال: هل لاحظتم تغييرات ملموسة نتيجة لهذه السياسات؟

ريكاردو دوناتيلي: بالتأكيد. لقد لعبت هذه المبادرات دورًا مهمًا وأسهمت بشكل ملحوظ في تطوير الذهنيات وتعزيز التنوع داخل المؤسسة. كما ساهمت في نجاح برامج مثل Women in Sales.

واليوم، تتولى قيادة فريق المبيعات لدينا إطار نسوي، وهو ما يعكس الأثر الملموس والقابل للقياس لهذه الجهود.

سؤال: في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها تطوير الكفاءات والمواهب في الجزائر، كيف تساهم JTI في إعداد الجيل القادم؟

ريكاردو دوناتيلي: تطوير المواهب والكفاءات الجديدة يمثل أولوية بالنسبة لنا.

ومن خلال برنامجنا Graduate Program لا يقتصر الأمر على توفير منصب أولي فقط، بل يمنح المشاركين فرصة العمل على مشاريع حقيقية والاستفادة من التوجيه والإرشاد (mentorship)، والتعرف منذ البداية على مختلف مجالات النشاط.

هذا المسار يساعدهم على بناء الثقة واكتساب وتنمية المهارات الضرورية بما يدعم نموهم المهني مستقبلاً.

هدفنا هو منح الشباب في الجزائر فرص عمل أولى ذات قيمة، ومساعدتهم على تجاوز التحديات الأساسية المرتبطة بالدخول في سوق العمل.