“L’Algérino ” يشعل اليوتيوب بفيديو كليب جديد

بعد أسبوعين من طرحه لأغنية “Algérie mi amour”، التي حققت نجاحا باهرا، يعود الفنان الجزائري المعروف بـ”l ‘algérino”، بأغنية جديدة بعنوان “il est ou”.

ويقترب الفيديو كليب الجديد لـ”il est ou”، من النصف مليون مشاهدة ، بعد ساعتين من طرحه، على صفحة الفنان بموقع اليوتيوب.

ويأخذنا “l ‘algérino”، من خلال أحداث الفيديو كليب، في رحلة بالطائرة، بدون مسافرين، وبمضيفات يرتدين اللون الأزرق.

وينسجم موضوع الأغنية بشكل مثالي مع مشهد المقطع، حيث تعرض الطائرة وجهاتها، وهي، الجزائر ، كازا ، دبي ، مراكش.

وحققت أغنية “Algérie mi amour”، التي طرحها الفنان تضامنا مع الحراك السلمي بالجزائر، 14 مليون مشاهدة، خلال أسبوعين.

للتذكير، الفنان سمير جغلال، والمعروف بـ”l ‘algérino”، هو رابر جزائري، ولد في مرسيليا، وتنحدر أصوله من ولاية خنشلة.