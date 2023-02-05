“L’algerino” يصنع أجواء رائعة مع الأنصار

صنع، الفنان الجزائري المغترب، “لالجرينو”، “l’algerino”، أجواء رائعة مع أنصار المنتخب الوطني في الملعب نيلسون مانديلا في العاصمة. حيث لم يرفض الفنان العالمي أي طلب لأخذ صورة تذكارية معهم.

وفي فيديو نشره عبر ستوري حسابه الرسمي على “الانستغرام”، كان المغني “l’algerino”، يأخذ هواتف الأنصار النقالة ويلتقط الصور بها. في مشهد نستطيع القول عنه أنه منعدم لدى بعض الفنانين. فبكل تواضع، استجاب المغني لكل مطالب الأنصار.

كما ألهب المغني سمير جغلال “l’algerino”، ملعب نيلسون مانديلا، بأغنيته الشهيرة “نخاف عليك يا بلادي”، والتي لاقت استجابة. حيث كان الأنصار يرددون معه الأغنية.

وأسدل الستار منذ لحظات عن حفل اختتام منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالجزائر.

والذي يسبق النهائي المُقرر بداية من الساعة الـ20:30 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بين الجزائر والسنغال.

حيث شارك في حفل الاختتام الفنان الفرانكو-جزائري “سمير جغلال” المعروف بآلجيرينو والفنانة الجزائرية “زاهو”.

كما رافقهم خلال ذات الحفل الذي كان رائعا بكل المقاييس المغني النيجيري “Ckay” صاحب أغنية “Love Nwantiti”. وتخلل الحفل في البداية عروض من الرقص مع عرض بالأضواء ومختلف الألعاب النارية.

وأكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، أن الجزائر سجلت نقطة هامة في سباق الترشح لاحتضان كان 2025. حيث قال، زفيزف، لوسائل الإعلام عقب نهاية نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. التي اقيمت بالجزائر. “الجميع يشعر بالرضى للتنظيم الجيد لمنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين”. قبل أن يضيف:”سجلنا نقطة هامة لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وإن شاء الله القادم أحسن”.