L’Algérino يُطلق أغنيته الجديدة “Oh mon Papa” في رسالة لإبنته

أطلق النجم الجزائري المغترب المعروف بـ”L’Algérino”، أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب، والتي جمعته مع الطفلة Emma.

وتحمل الأغنية عنوان “Oh mon Papa”، ويروي فيها الفنان، قصة النقاش بين أب غائب في كثير من الأحيان وفتاته الصغيرة، والتي تلعب دورها إيما سيرشي، الفائزة بـ “ذا فويس كيدز” في نسختها الفرنسية عام 2018.

وتقترب الأغنية من النصف مليون مشاهدة، بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

يذكر أن “L’Algérino” يعد من الفنانين الجزائريين الذين حققوا نجاحات كبيرة، وحصلت أغانيهم على الملايين من المشاهدات، ومنها أغنية ” Les Menottes ” التي فاقت عتبة 600 مليون مشاهدة على اليوتيوب.