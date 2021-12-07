les start-up البروفيسور والعالم الجزائري بلقاسم حبة يوّجه رسالة للشباب الراغبين في إنشاء

وجه البروفيسور والعالم الجزائري بلقاسم حبة رسالة للشباب المقبيلين على إنشاء مؤسسات les start-up أين قدم فيها عدد من النصائح القيمة لهم.

وفي كلمة ألقاها بلقاسم حبة على هامش لقائه بمجموعة من الفاعلين في مجال المؤسسات الناشئة والابتكار بالجزائر قال على الشباب الراغبين في انشاء مؤسساتles start-up عليهم التقيد بعدة أمور مهمة.

واوضح العالم الجزائري أنه يجب ان يكون انشاء مؤسسات les start-up على طريقة ونمط معين يمكن من خلاله تقديم الإضافة لإقتصاد البلاد. وأيضا تجنب les start-up العشوائية التي لا تقدم الجديد للمجتمع والدولة.

وتابع بلقاسم حبة انه يجب علي الراغبين في إنشاء les start-up تقديم الجديد والحلول للمجتمع وليس لفائدتهم الخاصة وفقط. كما عليهم معرفة الشركات والعلامات التي لها نفس التطلعات مع strat- up Les المراد إنشائها. وذلك حتى يتم تسويق المنتوج وتمويل الفكرة اوالمشروع

وفي ذات السياق قال حبة انه وحتى يكون هناك إزدهار في هذا المجال لابد من أن يكون هناك تنسيق بين الفاعلين في المجال بالإضافة إلى معرفة ما علينا تطويره على سبيل المثال تطوير برنامج معين أومناهج وكذلك إسترتيجات أوحتى ميدان علينا تطويره

وواصل البروفيسور انه لابد من تدافر الجهود بين الجميع وفي ذات السياق قال بلقاسم حبة لم ينحج من اول خطوة حيث أنه أنشأ strat up وخسر كما انه قام بعدة أعمال حتى وصل لى ما هو عليه الان.

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